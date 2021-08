Amnistia Internacional denuncia brutalidade sem limites em Tigray, norte da Etiópia

São relatos de uma brutalidade sem limites. Mulheres e raparigas, que vivem no estado de Tigray, no norte da Etiópia, estão a ser vítimas de rapto e violência sexual, exercida por soldados e milícias. A denúncia é feita hoje pela Amnistia Internacional, num relatório detalhado sobre a violação de direitos humanos, neste país africano.