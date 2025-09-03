Amnistia Internacional e Human Rights Watch denunciam repressão iraniana

"As autoridades [iranianas] estão a desencadear uma repressão implacável", caracterizada por "vigilância em massa, detenções arbitrárias e incitamento ao ódio contra as minorias", disse a diretora regional adjunta da AI para o Médio Oriente e Norte de África, Sara Hashash.

As organizações não-governamentais (ONG) relataram que as forças de segurança mataram civis, incluindo uma menina de três anos, e que pelo menos nove homens foram executados por acusações políticas ou por espionagem a favor de Israel.

O vice-diretor regional da HRW, Michael Page, alertou que a crise dos direitos humanos no Irão agravou-se e que as autoridades têm usado "os dissidentes e as minorias como bodes expiatórios para um conflito com o qual não têm qualquer ligação".

A AI e a HRW apelaram a uma suspensão imediata das execuções e também à libertação de pessoas detidas de forma arbitrária, sem base na lei e por motivos injustificados.

As organizações pediram também proteção para os prisioneiros alvo de tortura e o fim dos desaparecimentos forçados.

As ONG apelaram ainda à comunidade internacional que iniciasse investigações para julgar as alegadas violações do direito internacional cometidas pelas autoridades iranianas.

No início de agosto, o poder judicial iraniano reportou a detenção de 20 pessoas por alegadamente trabalharem para os serviços secretos israelitas, mas algumas foram libertadas sem acusação.

A polícia iraniana anunciou a detenção de 21 mil suspeitos durante a guerra de 12 dias com Israel, em junho.

Nesse conflito, Israel bombardeou instalações militares, nucleares e civis, causando mais de mil mortos.

Desde a guerra em junho, o Irão deteve dissidentes, defensores dos direitos humanos, jornalistas, familiares de vítimas de protestos, estrangeiros e membros de minorias étnicas e religiosas, informaram a AI e a HRW, num comunicado conjunto.