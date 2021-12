Amnistia Internacional identifica três grupos que mais têm os direitos violados em Portugal

O diretor executivo da Amnistia Internacional, Pedro Neto, em declarações à Antena 1.A organização identifica que este ano, a nível global, os principais problemas foram as crises migratórias, o regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão e as desigualdades criadas pela pandemia.A solução está na pressão internacional e na diplomacia.A Amnistia Internacional num balanço dos principais problemas identificados este ano, no dia em que passam 73 anos desde que foi promulgada a declaração universal dos direitos humanos pela ONU.