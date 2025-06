Amnistia Internacional pede libertação de ativistas detidos em navio

"Ao intercetar e bloquear à força o `Madleen`, que transportava ajuda humanitária e uma tripulação de ativistas solidários, Israel falhou mais uma vez as suas obrigações legais para com os civis na Faixa de Gaza ocupada e demonstrou o seu assustador desrespeito pelas ordens juridicamente vinculativas do Tribunal Penal Internacional (TPI)", disse a secretária-geral desta organização não-governamental (ONG), Agnès Callamard.

A líder da AI considera que esta operação, "realizada a meio da noite e em águas internacionais", "viola o direito internacional e põe em risco a segurança das pessoas a bordo".

"A tripulação é composta por ativistas e defensores dos direitos humanos desarmados, em missão humanitária e, por isso, devem ser libertados imediata e incondicionalmente", acrescentou Callamard.

"Como potência ocupante, Israel tem a obrigação internacional de garantir que os civis em Gaza têm acesso suficiente e seguro a alimentos, medicamentos e outros mantimentos essenciais para a sua sobrevivência", disse Callamard, acrescentando que "em vez disso, como parte do seu esforço calculado para infligir aos palestinianos em Gaza condições de vida destinadas a causar a sua destruição física, impediu consistente e deliberadamente a entrega imparcial de ajuda humanitária a civis em extrema necessidade".

A secretária-geral da AI denunciou que a ofensiva militar israelita contra Gaza "danificou ou destruiu infraestruturas vitais, incluindo fontes de produção de alimentos, como as terras agrícolas, exacerbando o impacto da sua política de fome".

"Até que vejamos medidas concretas e reais dos Estados do mundo a sinalizar o fim do seu total apoio a Israel, este país terá carta branca para continuar a infligir morte e sofrimento implacáveis aos palestinianos", avisou Callamard, pedindo aos países que "ajam agora ou corram o risco de serem cúmplices das graves violações dos direitos palestinianos por parte de Israel".

Callamard insistiu que os países "devem deixar claro que não tolerarão que Israel bloqueie a entrega de ajuda humanitária a uma população que enfrenta a fome e o genocídio".

Horas antes, a Coligação da Flotilha da Liberdade tinha denunciado a abordagem do "Madleen" por parte das tropas israelitas durante a sua viagem até Gaza com a intenção de romper o bloqueio israelita e entregar ajuda humanitária ao enclave palestiniano.

A Flotilha da Liberdade -- organização que defende a importância do direito internacional através da desobediência civil e da ação não violenta - fez diversas tentativas para entregar mantimentos à população de Gaza desde que Israel impôs um bloqueio marítimo ao enclave em 2007.