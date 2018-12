Andaluzia. A ascensão da extrema-direita e o sismo socialista

Raquel Ramalho Lopes - RTP03 Dez, 2018, 11:39 / atualizado em 03 Dez, 2018, 11:52 | Mundo

A candidata do PSOE e Presidente do Governo Regional da Andaluzia antecipou o escrutínio, previsto para março, alegando falta de estabilidade no Executivo - depois de ter perdido do apoio do Ciudadanos - e confiante nas sondagens que lhe davam a vitória.



No entanto, a continuidade do domínio do baluarte socialista está em causa após Susana Díaz ter registado o pior resultado de sempre ao perder mais de meio milhão de votos.



Com um total de 109 lugares, o novo parlamento andaluz terá 33 deputados socialistas, em vez dos 47 parlamentares eleitos em 2015. Os socialistas perderam 14 lugares.



O bastião socialista está em perigo porque a esquerda, ao contrário da direita, não consegue somar maioria absoluta. A Adiante Andaluzia (encabeçada pelo Podemos da esquerda populista) desceu de 20 para 17 deputados. Em coligação, a esquerda ficaria com 50 deputados, longe do limiar da maioria absoluta dos 55 deputados.

Abstenção histórica

Estas eleições tiveram a mais baixa participação desde 1990. A abstenção, que superou os 41 por cento, influenciou os resultados dos socialistas, uma vez que a ausência às urnas foi mais forte em feudos do PSOE, como Sevilha e Jaén.



Os socialistas perderam deputados em todas as circunscrições, em detrimento do Ciudadanos.

Direita garante maioria parlamentar

O Partido Popular de Juan Manuel Moreno ficou em segundo lugar, caindo de 33 para 26 deputados regionais. No entanto Pablo Casado, líder nacional do PP afirmou que planeava manter contactos com todos os partidos à direita dos socialistas.



O Ciudadanos, de centro-direita, subiu de 9 para 21 deputados e poderá ter a vida facilitada para formar Governo. Em entrevista a uma rádio, o candidato do Ciudadanos anunciou que vai apresentar-se à liderança da região. "Não apoiamos um Governo da Susana Diaz ou com o Partido Socialista. Perderam a confiança do povo andaluz e por isso essa possibilidade não existe", declarou Juan Marin.





A chave para um futuro Governo de direita residirá muito provavelmente no Vox, que passou de 0,8 por cento para 11 por cento dos votos, ao eleger 12 deputados. Santiago Abascal, o candidato da extrema-direita considera que foi feita história nestas eleições.





Pedro Sanchéz tem um problema

Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la #Constitución y la #Democracia frente al miedo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de dezembro de 2018

Os partidos de direita, em conjunto, conseguem maioria parlamentar. Os líderes das três forças saudaram o resultado e disseram que queriam expulsar os socialistas da região.Na manhã desta segunda-feira, o primeiro-ministro garantia nas redes sociais que os resultados na Andaluzia vinham fortalecer o compromisso com a defesa da Constituição e da Democracia frente ao medo.O governo socialista da região da Andaluzia pode ter os dias contados porque, na campanha eleitoral, todas as forças políticas recusaram dar apoio a um executivo liderado pela atual presidente do PSOE.O primeiro-ministro Pedro Sánchez, que governa desde junho na sequência de uma moção de censura contra Mariano Rajoy, tem lutado para conquistar o apoio do PP para aprovar quaisquer leis significativas desde que assumiu o poder, incluindo o Orçamento do Estado para o próximo ano.Sánchez já referiu que pretende continuar em funções até 2020, embora os resultados eleitorais da Andaluzia possam aumentar os apelos de eleições gerais antecipadas.