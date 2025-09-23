Andorra, Bélgica, Luxemburgo e Malta anunciam reconhecimento do Estado da Palestina depois de França, Inglaterra e Portugal

Entre os que não subscrevem esse reconhecimento estão os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e os Países Baixos. Defendem que o processo deve ser feito em acordo com Israel.





Israel e Estados Unidos não se fizeram representar na conferência histórica de segunda-feira à noite em Nova Iorque.

"Reconhecer a Palestina é reconhecer a paz"

O presidente da República diz que o reconhecimento do Estado da Palestina é um reconhecimento da paz no Médio Oriente.



Marcelo Rebelo de Sousa participou na conferência da ONU para a solução dos dois Estados, onde admitiu que se travou um "caminho para o abismo". Marcelo Rebelo de Sousa participou na conferência da ONU para a solução dos dois Estados, onde admitiu que se travou um "caminho para o abismo".



O Presidente da República apelou a um cessar-fogo imediato, referindo que, na perspetiva de Portugal,"ambos os países [Israel e Palestina] continuam a enfrentar ameaças à segurança, que devem ser abordadas através do diálogo, da cooperação e da procura de uma paz justa e duradoura".



"Portugal está pronto a trabalhar ativamente neste esforço coletivo. A nossa mensagem é clara: o reconhecimento do Estado da Palestina é o reconhecimento da própria paz, agora, hoje. Amanhã teria sido tarde demais", acrescentou.









A França reconheceu o estado da Palestina e defende um plano para uma força internacional de estabilização na faixa de gaza sob o mandato da ONU.Na conferência especial coordenada pela França e pela Arábia Saudita, que aconteceu no salão da assembleia geral das Nações Unidas ontem à noite, Macron, Sánchez, António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, fizeram discursos regeneradores de um caminho para a paz no Médio Oriente.A Autoridade Palestiniana saudou a histórica coragem da França.