Andrew Tate autorizado a deixar a Roménia e voltar para os EUA

Foto: Octav Ganea via REUTERS

A justiça da Roménia aprovou o pedido para deixar o país, mas as investigações continuam.



Andrew Tate e o irmão Tristan, que responde pelas mesmas acusações, deixaram a Roménia num jato privado com destino aos Estados Unidos, e aterraram na Florida.



Ambos tinham sido detidos em 2022 em Bucareste, tendo sido posteriormente proibidos de sair do país.



Um enviado de Donald Trump chegou a discutir a situação de Andrew Tate com o governo romeno, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros romeno disse não ter sentido pressão americana.