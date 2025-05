A polícia recebeu uma chamada sobre o tiroteio de um cidadão ucraniano às 9h15 (menos uma hora em Portugal), no exterior da escola Americana em Madrid, localizada em Pozuelo de Alarcon, disse a polícia de Madrid à agência, sem identificar a vítima.



Segundo a imprensa espanhola, Andriy Portnov tinha deixado os filhos à porta do estabelecimento de ensino. A Escola Americana de Madrid é um dos estabelecimentos de ensino mais conceituados de Espanha. Segundo os meios de comunicação social locais, o protocolo de segurança da escola foi ativado e ninguém está autorizado a entrar ou sair do edifício.

Victor Yanukovich foi deposto em 2014 na sequência da revolução ucraniana, também apelidada de “Revolução da Dignidade” que teve início em Kiev, a partir de violentas manifestações de protesto.



Em fevereiro de 2024, um piloto russo que desertou para a Ucrânia com o seu helicóptero foi encontrado morto com vários ferimentos de bala na garagem do seu bloco de apartamentos perto de Alicante.







Fontes policiais disseram ao jornal que poderá tratar-se de um ajuste de contas. A escola privada, situada a uma curta distância do centro de Madrid, foi fundada no início dos anos 60 e ganhou popularidade tanto pela sua qualidade académica como pela sua exclusividade. O corpo docente é internacional, com apenas 27 por cento dos alunos de nacionalidade espanhola. Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, houve vários crimes envolvendo russos e ucranianos de alto nível em Espanha, que tem uma população significativa de expatriados de ambos os países.