Andy Burnham exclui convocar eleições antecipadas para aproveitar subida de popularidade

Burnham deu hoje entrevistas a vários órgãos de comunicação social e falou sobre o assunto em várias ocasiões.

"As pessoas querem que eu, novo no Governo, me dedique à tarefa de apresentar resultados, em vez de dar prioridade à política do interesse próprio, que é o que faria se convocasse eleições. Não tenciono fazê-lo", disse ao programa ITV Calendar.

Mais tarde, numa entrevista à estação de televisão pública BBC, defendeu que os britânicos precisam é de um Governo que os una, e não de regressar a um ciclo eleitoral que gera divisão.

O chefe do executivo britânico emitiu estas declarações antes do congresso anual do Partido Trabalhista, que começa no sábado em Liverpool e no qual a formação definirá as diretrizes da sua ação política.

Há alguma expectativa em torno do evento, por se tratar do primeiro congresso com Burnham como líder do partido e do Governo.

As mais recentes sondagens divulgadas por várias entidades especializadas em estudos de opinião apontam para dois fenómenos: um aumento da popularidade trabalhista após o desastre provocado pelo anterior primeiro-ministro, Keir Starmer, e um certo "esvaziamento" do partido de extrema-direita Reform UK em benefício dos conservadores, o que o afastaria da possibilidade de formar Governo.