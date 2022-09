Anexação de território ucraniano "não pode ter só um valor simbólico"

A anexação estava prevista para novembro, mas Vladimir Putin antecipou estas consultas populares em mais de um mês.



Esta situação justifica-se com o que estava a acontecer no terreno, com as

tropas ucranianas a recuperarem território a grande velocidade.



Com a progressão ucraniana a grande velocidade, graças à ajuda das armas enviadas pelo Ocidente, o presidente russo acelerou o processo.



Recorrendo à experiência no terreno, António Mateus diz não ter encontrado apoiantes russos na Ucrânia e que todos os cidadãos estão unidos contra Moscovo, ainda que não apoiem incondicionalmente o Governo de Kiev.