Anexações à vista. Referendos russos na Ucrânia terminam esta terça-feira

Os parlamentos das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, reconhecidas pelo Kremlin a 21 de fevereiro passado, convocaram um referendo de integração na Rússia entre 23 e 27 de setembro, ao qual se juntaram as regiões de Kherson e Zaporizhia, parcialmente sob domínio russo. Quase quatro milhões de pessoas destes territórios estão a ser chamadas para comparecer às assembleias de voto, neste último de cinco dias de votação.





Contudo, as forças ucranianas alegam que a população é intimidada e que os membros da comissão eleitoral vão a casa dos cidadãos convocá-los, acompanhados por guardas armados.Serhiy Haidai, o governador exilado da região de Lugansk, a

"Representantes das forças de ocupação estão a ir de apartamento em apartamento com as urnas", disse à agência Reuters. "Isto é uma votação secreta, certo?". Segundo o governador exilado da região de Lugansk, os eleitores estão a ser questionados sobre se "apoiam a adesão da sua república à Rússia como um assunto federal".





O anúncio oficial de realização dessas consultas populares para anexação dos territórios ucranianos sob ocupação russa foi feito num discurso à nação proferido na quarta-feira pelo presidente russo, Vladimir Putin, juntamente com o da mobilização de 300 mil reservistas russos para combater na Ucrânia e de uma ameaça velada de utilização de armas nucleares contra o Ocidente.



O Kremlin espera, agora, que ao anunciar à população russa a adesão destes territórios consiga justificar e legitimar a “operação especial russa” na Ucrânia.



Têm surgido críticas dos países ocidentais e organizações internacionais ao discurso de Putin, que classificaram como uma nova tentativa de escalada do conflito por parte do chefe de Estado russo. Se a Rússia anexar estas regiões, que representam cerca de 15 por cento do território da Ucrânia, a guerra poderá chegar a um nível novo e mais perigoso, com Moscovo a declarar que qualquer tentativa da Ucrânia para as recuperar é um ataque à sua soberania.





Os referendos decorreram por cinco dias para permitir que as urnas fossem "organizadas nas comunidades e de porta em porta por razões de segurança", segundo a agência de notícias estatal russa Tass.