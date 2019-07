Angela Merkel. Tremores voltam a dar que falar mas chanceler garante estar bem

Em menos de um mês registaram-se já três vezes em que Angela Merkel

surgiu a tremer em cerimónias públicas. A mais recente foi durante a visita do primeiro ministro holandês a Berlim.



A chanceler alemã garante, no entanto, que está bem, e que estes episódios são passageiros.



"Este processo ainda não terminou claramente, mas há progressos e tenho de viver com isto por algum tempo. Mas estou muito bem e não têm de se preocupar comigo", disse a chanceler.



Sem apontar causas para os tremores são várias as especulações sobre o estado de saúde. Os especialistas falam em stress, ansiedade ou doença degenarativa.



Para já o que se sabe é que quase a fazer 65 anos a chefe do governo alemão diz estar capaz de cumprir as obrigações.