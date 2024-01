Angola acaba com venda de pacotinhos de bebidas espirituosas a partir de março

O diploma do Ministério da Indústria e Comércio, que dá cumprimento a uma medida anunciada em junho do ano passado, justifica a eliminação dos famosos "pacotinhos" com questões de saúde publica, ambiente e ordenamento do comércio.

O consumo de whisky e bebidas semelhantes em pequenas embalagens de plástico em Angola, comercializados em grande escala na via pública, constitui uma preocupação de vários setores, sendo consumidos por cidadãos de baixos rendimentos, devido ao custo do produto.

Um "pacotinho" de whisky é vendido entre os 50 kwanzas (0,05 euros) e 250 kwanzas (0,27 euros), dependendo da marca e do respetivo sabor.

O produto, de grande consumo diário, sobretudo nos mercados, paragens de táxis e zonas periurbanas, também concorre para a poluição ambiental, em consequência da enorme quantidade de plásticos que são atirados fora.

O diploma publicado no Diário da República de 12 de janeiro dá aos agentes económicos que produzam ou comercializam bebidas espirituosas um período de 60 dias, para que estes adotem as novas regras, aplicáveis a bebidas destinadas ao consumo humano com teor etílico igual ou superior a 15% do volume, incluindo whisky, aguardente, vodka, gin, rum, etc.

A partir de 12 de março, estas bebidas terão de estar acondicionadas em recipientes de vidro sendo proibida a produção, importação e comercialização de bebidas espirituosas que violem o disposto no diploma.