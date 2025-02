Angola acumula 189 mortes e 5.219 infetados desde o início do surto de cólera

O Ministério da Saúde divulgou que a província de Luanda registou o maior número de casos, nas últimas 24 horas, com 97 infetados, bem como de mortes com seis dos sete óbitos.

Também nas últimas 24 horas, 149 pessoas receberam alta e continuam internados 193 doentes com cólera.

No total desde o início do surto, Luanda lidera o número de casos com 2.620 infetados, seguindo-se as províncias do Bengo com 1.906, Icolo e Bengo com 593, Malanje com 42, Cuanza Sul com 29, Huambo com nove, Huíla com sete, Zaire com cinco, Cabinda com três, Cuanza Norte e Uíje com dois cada e Cunene com um.

No que se refere aos óbitos, Luanda registou a maior parte das mortes com 92 das 97 registadas.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos, com 814 casos e 31 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos, com 664 casos e 13 óbitos.

O surto de cólera, uma doença infecciosa associada a más condições de higiene, saneamento deficiente e falta de qualidade da água, foi detetado pelas autoridades angolanas a 07 de janeiro deste ano, em Luanda, capital angolana.