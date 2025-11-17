Angola. Adão de Almeida eleito novo presidente da Assembleia Nacional por unanimidade

A eleição, hoje na sessão plenária, decorre do disposto no artigo 40.º do Regimento da Assembleia Nacional, que permite a substituição do presidente do parlamento por iniciativa do partido que o indicou.

A proposta do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido maioritário, foi formalizada na semana passada, levando à convocação de uma sessão plenária dedicada exclusivamente à votação.

Ao assumir o cargo, Adão de Almeida retoma o seu mandato de deputado, que havia sido suspenso em outubro de 2022 para exercer funções no executivo como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República.

No passado, o jurista desempenhou também os cargos de ministro da Administração do Território, secretário do Presidente da República para os Assuntos Institucionais e coordenador da Comissão Interministerial da Reforma do Estado.

Com o regresso ao parlamento, Adão de Almeida passa a integrar a 5.ª Comissão de Economia e Finanças e o Grupo Nacional de Acompanhamento aos Países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP-UE), o que implica a suspensão do mandato da deputada Luzia Inglês, da mesma bancada parlamentar.