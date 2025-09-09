Angola com "cenário alarmante" de violação dos direitos humanos no primeiro trimestre
Angola registou um "cenário alarmante" de prisões arbitrárias, repressão de manifestações pacíficas, violência física e psicológica contra cidadãos e ativistas indefesos e expropriação de bens nos primeiros três meses de 2025, segundo um relatório de várias organizações.
Segundo o Relatório Trimestral sobre Violações dos Direitos Humanos em Angola, de janeiro a março de 2025, elaborado pelo Movimento Cívico Mudei, através das organizações Mizangala Tu Yenu Kupolo e Associação Cívica Handeka - Organizações Não-Governamentais (ONG) angolanas - o país registou várias práticas lesivas aos direitos humanos.