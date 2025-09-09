Angola com "cenário alarmante" de violação dos direitos humanos no primeiro trimestre

Segundo o Relatório Trimestral sobre Violações dos Direitos Humanos em Angola, de janeiro a março de 2025, elaborado pelo Movimento Cívico Mudei, através das organizações Mizangala Tu Yenu Kupolo e Associação Cívica Handeka - Organizações Não-Governamentais (ONG) angolanas - o país registou várias práticas lesivas aos direitos humanos.

Baseado em dados recolhidos nas províncias angolanas de Cabinda, Malanje, Uíje, Luanda, Bengo e Cuanza Sul, o relatório de 25 páginas "evidencia, de forma inequívoca, um padrão alarmante de violações dos direitos humanos em Angola, destacando-se pela gravidade de atos arbitrários".

Angola, nos primeiros três meses de 2025, registou atos "repressivos e desprovidos de fundamento legal por parte de várias instituições públicas e agentes da autoridade", refere-se no estudo, que congrega dados obtidos por via de inquéritos, entrevistas e análises de denúncias.