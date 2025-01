Angola com mais de 600 casos de cólera mas sem registo de mortes nas útimas 24 horas

Luanda continua a ser a província mais atingida, com 23 novos registos nas últimas 24 horas, dos quais 18 no município de Cacuaco, epicentro do surto declarado a 07 de janeiro.

Foram também notificados dez casos na província de Icolo e Bengo e três na província de Bengo, enquanto Malanje não teve novos registos.

Atualmente, estão internadas 80 pessoas com cólera.

No total estão contabilizados desde o início do surto 612 casos, com idades compreendidas entre os 2 e os 81 anos, sendo o grupo etário mais afetado o dos 2 aos 9 anos de idade com 155 casos e 10 dos 29 óbitos ocorridos já devido à doença.

No fim de semana, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou que pretende ter o surto de cólera controlado até março, através da concretização de trabalho comunitário e promoção da saúde, abastecimento de água potável, eliminação dos focos de lixo, tratamento precoce dos casos e aquisição de vacinas.

Entidades governamentais e as Forças Armadas Angolanas montaram pequenos centros de hidratação nas áreas mais críticas, bem como centros de tratamento da cólera.