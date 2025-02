Angola com recorde de casos de cólera com mais 125 notificações nas últimas 24 horas

Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 125 casos de cólera distribuem-se pelas províncias do Bengo (76), Luanda (37) e Icolo e Bengo (12).

Nas últimas 24 horas foram também registados dois óbitos, elevando o total para 59 desde o início do surto, a 07 de janeiro.

Atualmente, estão internadas 209 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foram reportados 1.584 casos, sendo 970 na província de Luanda, 351 na província do Bengo, 250 na província do Icolo e Bengo, quatro na província do Huambo, três na província de Malanje, três na província do Zaire, dois na província da Huíla e um na província do Cuanza Norte, com idades compreendidas entre 2 e os 100 anos.

As mortes ocorreram na província de Luanda (37), Bengo (15) e Icolo e Bengo (7).

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos, com 252 casos e 10 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos, com 203 casos e quatro óbitos.

As autoridades voltaram a apelar à população para seguir as orientações das equipas de saúde e manter hábitos de higiene rigorosos.

A cólera, que causa sintomas como vómitos e diarreia aquosa, é uma doença associada a deficientes condições de saneamento e abastecimento de água.