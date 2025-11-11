Angola comemora hoje 50 anos de independência





O presidente António Agostinho Neto vai ser condecorado a título póstumo com a medalha de honras.

É um dia de festa em que se realizará um desfile civil com seis mil participantes, representando todos os segmentos da sociedade angolana.Segue-se um desfile militar com quatro mil efetivos das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. A cerimónia termina com a apresentação da música oficial dos 50 anos da independência.Comemorações que começaram com o depositar de uma coroa de flores no memorial dedicado a Agostinho Neto - fundador da nação – e primeiro presidente de Angola, como relata José Silva, correspondente da RDP África.Armindo Laureano, diretor do semanário, em Luanda, ouvido esta manhã pela Antena 1, fala de um dia especial para Angola e para os angolanos.É um dia de festa, mas os tempos são difíceis para muitos angolanos.Há 50 anos que Angola define o seu próprio destino e as três décadas de guerra civil que se seguiram à guerra colonial tolheram o passo aos angolanos.O jornalista da Antena 1 Luís Peixoto andou em reportagem pelo país e encontrou uma nação que ainda se move a duas velocidades.