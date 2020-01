Angola diz que tem como prioridade combate à corrupção

A ministra das Finanças de Angola diz que o governo de Luanda espera que a comunidade internacional encare a investigação a Isabel dos Santos como um sinal de que a justiça funciona no país, sem interferência do poder político. Vera Daves de Sousa deseja, ainda, que "o barulho" à volta do caso acalme e sublinha que a luta contra a corrupção é uma prioridade do governo angolano.