Angola inaugura Consulado-Geral em Toronto e reforça apoio à diáspora no Canadá

O novo posto consular, situado no número 77 da Bloor Street West, foi apresentado durante uma cerimónia com a presença de representantes diplomáticos, autoridades canadianas, membros da comunidade angolana e convidados especiais.

A abertura do consulado ocorre dois anos após o início dos serviços em regime provisório e encerra um período de ausência de representação consular ativa desde o encerramento da embaixada angolana em Otava, em 2018.

Segundo o cônsul-geral, Mateus Barros José, esta inauguração representa um "momento histórico" para os cerca de 7.000 angolanos a residir no Canadá.

"É com muita alegria que celebramos hoje este passo importante. Trata-se de um símbolo de união, reconciliação e liberdade, especialmente num ano em que Angola comemora os 50 anos da sua independência", declarou o diplomata à agência Lusa.

Nomeado para o cargo há dois anos, Mateus José explicou que o consulado tem como missão "servir os angolanos e defender os interesses de Angola", promovendo igualmente relações comerciais, culturais e científicas com o Canadá.

O diplomata, com formação em Relações Internacionais e mestrado em Comércio Exterior, assumiu também o desafio de reforçar a cooperação bilateral e estreitar os laços entre os dois países.

Para o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Custódio Vieira Lopes, a abertura deste consulado representa uma "extensão da administração do Estado" no exterior.

"Os nossos cidadãos, que antes tinham de viajar até Washington para tratar dos seus documentos, agora têm uma estrutura ao seu alcance, evitando deslocações dispendiosas e demoradas", disse o governante.

Vieira Lopes destacou ainda que o novo consulado está também preparado para atender cidadãos canadianos e estrangeiros interessados em investir em Angola, funcionando como "ponte institucional" entre os dois países.

"Todos ganham com esta abertura: os angolanos, os canadianos e todos os que veem Angola como parceiro de futuro", declarou.

A comunidade angolana no Canadá, embora dispersa, é descrita como crescente e diversa.

Muitos dos seus membros estão envolvidos em áreas como a educação, saúde, tecnologia e comércio. A existência de um consulado em Toronto poderá contribuir para uma maior organização da diáspora e para a criação de redes associativas e culturais com apoio institucional direto.

A cerimónia decorreu num ambiente festivo, marcado por declarações de orgulho e emoção, e insere-se nas comemorações do cinquentenário da independência de Angola, conquistada em 1975.

Para muitos presentes, a inauguração do consulado não só fortalece a identidade da comunidade angolana no Canadá, como simboliza a maturidade diplomática e a projeção internacional do país.

"É a cereja no topo do bolo", resumiu o secretário de Estado, referindo-se ao simbolismo da data e à importância crescente da diáspora angolana no exterior.