Angola "não tem razões para deixar de reconhecer" Maduro, diz ministro dos negócios estrangeiros

"Obviamente que o Estado angolano não tem razões para deixar de reconhecer o Governo da Venezuela. É um governo legítimo e eleito e é com ele que temos relações diplomáticas. No que diz respeito à crise na Venezuela, Angola pugna pelo diálogo e parece que é esta posição é a que vai prevalecer. Com as últimas informações, com os últimos sinais, tudo indica que não há outra saída se não o diálogo", sublinhou Manuel Augusto.

O ministro das Relações Exteriores angolano, que falava numa conferência de imprensa destinada a "lançar" a visita de Estado do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou que o apelo ao diálogo é a "vocação" de Angola, "princípio" pelo qual Luanda conta com uma embaixada venezuelana e Caracas com um consulado angolano.

"Esta é uma vocação de Angola, é um princípio e, por isso, continuamos a ter aqui uma embaixada da Venezuela, devidamente representada, temos um consulado na Venezuela, devidamente representado, e estamos desejosos que o povo venezuelano, em primeira instância, possa encontrar os caminhos, através da negociação, para resolverem este problema", afirmou.

Nesse sentido, Manuel Augusto apelou à comunidade internacional para que mantenha "um papel positivo", apoiando o diálogo e na procura de soluções "que não tragam outros campos de batalha".

Sobre a crise venezuelana, a União Africana (UA), de que Angola faz parte, defende também o diálogo entre as partes para que se possa resolver a situação.

Em relação à "pequena comunidade angolana" residente na Venezuela, entre funcionários do Governo e alguns estudantes, Manuel Augusto disse não haver conhecimento de qualquer incidente.

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela oposição ao Presidente Nicolás Maduro, autoproclamou-se presidente interino em 23 de janeiro evocando a Constituição.

Foi reconhecido como Presidente interino e é apoiado por meia centena de países, incluindo Portugal, mas Maduro, que tem entre os seus aliados a Rússia, denunciou uma tentativa de golpe de Estado fomentada pelos Estados Unidos.