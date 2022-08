Angola. ONG são porta de salvação para muitos jovens

As organizações não-governamentais são porta de salvação para muitos jovens e muitas vezes a única garantia de defesa dos Direitos Humanos. É essa a missão da associação Mosaiko, no bairro de Viana, nos subúrbios de Luanda e que vamos conhecer guiados pelo enviado especial da Antena 1 a Angola, António Jorge.