Angola regista 17 mortos e 227 casos de cólera nas últimas 24 horas

O surto, que afeta 17 das 21 províncias angolanas, até quarta-feira, provocou em Benguela nove dos 17 óbitos, seguindo-se Luanda com três mortes, Cuanza Norte e Malanje com duas cada e Namibe com uma.

Relativamente aos casos, também a província de Benguela liderou a lista com 83 novas infeções, seguida de Luanda com 62, Cuanza Norte com 32, Malanje com 13, Icolo e Bengo com 12, Cuanza Sul com oito, Bengo com sete, Huíla com cinco, Namibe com três e Cabinda com dois.

Nas últimas 24 horas, receberam alta 93 pessoas e atualmente estão internadas 1.002 doentes com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 11.534 casos, dos quais 4.855 em Luanda, capital angolana e o epicentro da doença, declarada em janeiro deste ano, seguindo-se o Bengo com 2.756 casos, o Cuanza Norte com 1.198, Benguela com 1.072, Icolo e Bengo com 938, Malanje com 350, Cuanza Sul com 108, Cabinda com 95, Zaire com 59, Huambo com 31, Namibe com 31, Uíje com 15, Huíla com 12, Cubango com 10, Bié com dois, Cunene com um, e Lunda Sul com um.

As pessoas infetadas têm idades compreendidas entre os dois e 100 anos, dos quais 6.343 (55%) do sexo masculino e 5.191 (45%) do sexo feminino.

Nos últimos três meses, ocorreram 438 mortes, das quais 179 em Luanda, 109 no Bengo, 50 no Cuanza Norte, 43 em Benguela, 26 em Icolo e Bengo, 14 em Malanje, 10 no Cuanza Sul, três no Zaire, três em Cabinda e uma no Namibe.