Angola regista défice orçamental de 338,3 milhões de euros no terceiro trimestre

Vera Daves de Sousa, falava à imprensa no final da reunião de Conselho de Ministros que analisou e aprovou o Relatório de Execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referente ao terceiro trimestre, que segue agora para a Assembleia Nacional.

Segundo a ministra, no período em referência, foram arrecadadas receitas no valor de 5,95 biliões de kwanzas (5,5 mil milhões de euros) e realizadas despesas no valor de 6,31 biliões de kwanzas (5,8 mil milhões de euros), "resultando num saldo orçamental deficitário na ordem dos 362,92 mil milhões de kwanzas", acrescentando que o saldo corrente excedentário foi de 1,17 biliões de kwanzas (pouco mais de mil milhões de euros).

No que se refere à dívida pública angolana, que engloba dívida governamental e dívida das empresas públicas, a titular da pasta das Finanças de Angola referiu que se situou no final do terceiro trimestre em 60,08 biliões de kwanzas (56,6 mil milhões de euros).