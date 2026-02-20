EM DIRETO
Primeiro-ministro apresenta linhas gerais do PTRR

Angola regista diminuição de 75 por cento de casos de cólera em janeiro

Angola regista diminuição de 75 por cento de casos de cólera em janeiro

Angola totaliza, desde o ano passado, 36.536 casos de cólera, que resultaram em 903 mortos, registando menos 75% nos novos casos e de 67% na mortalidade em janeiro de 2026 face ao mês anterior, segundo dados oficiais.

Lusa /

VER MAIS

Os dados constam do Relatório da Comissão Nacional de Luta contra a Cólera, analisado na quarta-feira em reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros e hoje divulgado no portal do Governo angolano.

Segundo o relatório, no mês passado foram notificados 126 casos em oito províncias, com a Huíla a registar 40 casos, Luanda 33, Malanje 32 e a Lunda Norte sete, sendo estas quatro províncias as que tiveram maior incidência neste período.

No documento registam-se ainda cinco óbitos em janeiro, distribuídos pelas províncias da Huíla e Luanda, com dois óbitos cada uma, e Bengo com um, correspondendo a taxas de letalidade de 33, seis e cinco por cento, respetivamente.

A ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, adiantou no final do encontro que Angola acumula, desde o início do surto declarado em 07 de janeiro de 2025, 36.536 casos e 903 mortos em 19 das 21 províncias angolanas, tendo também registado cinco dias consecutivos sem novos casos e vários dias sem mortes.

Na quinta-feira, foram notificados 20 novos casos nas províncias de Malanje, Huíla e Cuanza Norte, sem registo de óbitos.

A resposta ao surto incluiu, segundo o relatório, a distribuição de materiais médicos pelas províncias afetadas, o envio de equipas de resposta rápida, o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, da Organização Internacional para as Migrações e da organização Médicos Sem Fronteiras, bem como a criação de novos centros de tratamento de cólera e pontos de reidratação oral.

A ministra apelou à população para manter medidas de prevenção, como a lavagem frequente das mãos, o tratamento da água e o cuidado com alimentos crus.

A cólera é uma doença infecciosa causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria "Vibrio cholerae", provocando diarreia aguda grave e desidratação, podendo provocar a morte se não for tratada rapidamente.

Tópicos
PUB
PUB