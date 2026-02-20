Angola regista diminuição de 75 por cento de casos de cólera em janeiro

Os dados constam do Relatório da Comissão Nacional de Luta contra a Cólera, analisado na quarta-feira em reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros e hoje divulgado no portal do Governo angolano.

Segundo o relatório, no mês passado foram notificados 126 casos em oito províncias, com a Huíla a registar 40 casos, Luanda 33, Malanje 32 e a Lunda Norte sete, sendo estas quatro províncias as que tiveram maior incidência neste período.

No documento registam-se ainda cinco óbitos em janeiro, distribuídos pelas províncias da Huíla e Luanda, com dois óbitos cada uma, e Bengo com um, correspondendo a taxas de letalidade de 33, seis e cinco por cento, respetivamente.

A ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, adiantou no final do encontro que Angola acumula, desde o início do surto declarado em 07 de janeiro de 2025, 36.536 casos e 903 mortos em 19 das 21 províncias angolanas, tendo também registado cinco dias consecutivos sem novos casos e vários dias sem mortes.

Na quinta-feira, foram notificados 20 novos casos nas províncias de Malanje, Huíla e Cuanza Norte, sem registo de óbitos.

A resposta ao surto incluiu, segundo o relatório, a distribuição de materiais médicos pelas províncias afetadas, o envio de equipas de resposta rápida, o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, da Organização Internacional para as Migrações e da organização Médicos Sem Fronteiras, bem como a criação de novos centros de tratamento de cólera e pontos de reidratação oral.

A ministra apelou à população para manter medidas de prevenção, como a lavagem frequente das mãos, o tratamento da água e o cuidado com alimentos crus.

A cólera é uma doença infecciosa causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria "Vibrio cholerae", provocando diarreia aguda grave e desidratação, podendo provocar a morte se não for tratada rapidamente.