Angola regista no fim de semana quase meia centena de mortes por acidentes de viação
Angola registou 48 mortos e 159 feridos, no último fim-de-semana, num total de 84 acidentes de viação, a segunda causa de morte no país, divulgaram hoje as autoridades policiais angolanas.
Segundo o chefe de departamento de Transgressão, Acidentes e Peritagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, superintende João de Sousa, as províncias de Luanda, Cuanza Sul, Uíje e Benguela lideraram o registo de acidentes.
João de Sousa, em declarações à Rádio Nacional de Angola, disse que do total de feridos 66 estão internados em estado grave.
"Tivemos o registo de 48 mortes, um aumento de 30 [comparativamente ao fim de semana anterior], e 159 feridos, com um aumento de 79, sendo que 66 destes figuram no estado clínico grave na sequência da ocorrência de 84 acidentes", disse.
A fonte avançou ainda que estiveram na base dos acidentes velocidade, mau estado técnico dos veículos e imprudência dos condutores.
"Olhamos para a sonolência dos condutores como sendo as principais causas, há condutores que circulam no período noturno durante longas horas, sem a observância dos tempos de descanso, daí termos o registo desses acidentes", frisou.
No sábado, um acidente envolvendo um autocarro, que transportava 56 passageiros, provocou 24 mortes e 21 feridos, na sequência do despiste e capotamento do veículo, que era proveniente da província do Huambo e tinha como destino a capital angolana, Luanda.
De acordo com João de Sousa, as autoridades vão redobrar "todas as medidas de prevenção e segurança rodoviária", principalmente as inspeções às empresas de transportes de passageiros nas carreiras interprovinciais, para avaliação da habilitação legal destes condutores.
Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte depois da malária, e as estatísticas divulgadas, em 2024, pela Direção Nacional de Viação e Trânsito indicaram que Angola tinha registado nos últimos 10 anos 31.521 mortos e 147.670 feridos, de um total de 133.996 acidentes de viação.