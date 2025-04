Angola regista nove mortos e 189 casos de cólera nas últimas 24 horas

Os dados referentes a quinta-feira indicam que na província de Benguela foram notificados 62 casos, liderando o número de regiões com novas infeções, nas últimas 24 horas, mas sem registar mortos.

A província de Luanda, o epicentro do surto, contabilizou 48 novos casos e três óbitos, igual número de mortes também verificadas no Cuanza Sul.

No período em análise, 94 pessoas receberam alta e atualmente estão internadas 499 outras com esta doença.

Desde o início do surto, as províncias de Luanda e do Bengo somaram o maior número de mortes, com 167 e 106 óbitos, respetivamente.

Relativamente aos casos, também Luanda e Bengo lideram a lista com 4.582 e 2.681 infeções, respetivamente.