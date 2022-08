Angola. Resultados provisórios apontam para vitória do MPLA, mas com piores resultados de sempre em eleições

A comissão eleitoral angola revelou que, com 86% dos votos contabilizados, o MPLA vence as eleições com 52% dos votos, e a UNITA conquista 42%. Em Luanda, é a UNITA que conquista, para já, mais votos.