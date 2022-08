Angola. Resultados provisórios dão vitória ao MPLA anuncia CNE

São resultados recolhidos pela Comissão Nacional de Eleições.



De acordo com o porta-voz da CNE a vantagem é do MPLA com 60,65 por cento, seguindo-se a UNITA com 33,85 por cento.



De acordo com Lucas Quilundo foram já escrutinados 33,16 por cento do total dos votos.



Por candidatura, os resultados apontam para 60,65 por cento para o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, e 33,85 por cento para a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).