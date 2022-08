Angola. UNITA acredita que recontagem de votos pode levar à derrota do MPLA

A UNITA acredita que a recontagem dos resultados das eleições em Angola pode significar a derrota do MPLA. O partido da oposição disse que há diferenças de centenas de milhares de votos entre as atas que tem e as contas oficiais da Comissão Nacional de Eleições.