Angola. UNITA assume tendência de vitória em todo o país incluindo Luanda

"Os nossos centros de escrutínio [dão] claros indicadores provisórios de tendência de vitória da UNITA em todas as províncias do no nosso país", afirmou Abel Chivukuvuku, em conferência de imprensa.



Como exemplo, Chivukuvuku indicou que, nos municípios da província de Luanda, o partido no poder (Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA) ganhou apenas em um município.



Segundo Filomeno Vieira Lopes, dirigente do Bloco Democrático, partido que se associou às listas da UNITA, os dados atuais, só na província de Luanda, indicam que em 60 por cento dos números contabilizados pelo partido, 66 por cento dos votos são na maior formação da oposição.







Abel Xivukuvuku, número dois das listas da União Nacional para a Independência Total de Angola, considerou ainda ilegal uma sondagem divulgada pela TPA, a Televisão Pública de Angola que previa a vitória do MPLA.

A CNE divulgou pela 01h00 da manhã em Portugal os resultados quando estavam contados 33 por cento dos votos, segundo os quais o MPLA liderava com 60,65 por cento e a UNITA obtinha 33,85 por cento.Em conferência de imprensa, diversos líderes da UNITA denunciaram irregularidades pontuais detetadas incluindo a falta de assinatura e de publicação das atas por alegadamente darem a vitória à UNITA, enquanto atas publicadas nas redes sociais comprovavam essa mesma vitória.O partido garantiu que irá escrutinar muito bem todos os dados, indicadores e divergências e revelou que já foram apresentadas queixas, mostrando-se confiante em resultados positivos.

"Este processo tem de ser pacífico", afirmou Abel Xivukuvuku.







