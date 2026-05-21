Angola vai entregar às famílias restos mortais de mais de 500 vítimas do 27 de maio de 1977

A cerimónia de entrega dos restos mortais, encontrados numa vala comum no cemitério 14, em Luanda, no decorrer de investigações sobre o 27 de maio de 1977, decorre na centralidade do Kilamba.

De acordo com as informações avançadas hoje pela Televisão Pública de Angola (TPA), na vala foram encontradas ossadas, peças de roupa, cintos, moedas, cordas e outros vários objetos.

Já no sábado, decorre no cemitério do Benfica, em Luanda, capital angolana, o sepultamento das primeiras vítimas localizadas na vala comum do cemitério 14 e identificadas com testes de DNA.

Este processo é dirigido pela Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (Civicop), instituída pelo Estado angolano, em abril de 2019, pelo Presidente, João Lourenço, para a identificação, exumação e entrega às famílias dos restos mortais das vítimas deste conflito entre 1975 e 2002.

Sobre a condução deste processo, alguns sobreviventes, partidos políticos e organizações da sociedade civil têm questionado a sua transparência, levando a que alguns membros integrantes da Civicop abandonassem a instituição, alegando aproveitamento político e parcialidade.