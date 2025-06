Angolanos regressam a Luanda após "experiência horrível e arrasadora" em Israel

Pelo menos 44 peregrinos angolanos, que se encontravam em procissão religiosa regressaram na tarde desta quarta-feira a Luanda, vindos da Etiópia, após permaneceram retidos por alguns dias em Telavive e fazerem um percurso de 12 horas de estrada para até Cairo, Egito.

À chegada, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, onde foram recebidos pelas autoridades governamentais, Maria Lima, uma das peregrinas afeta à Igreja Pentecostal Ministério de Fé e Libertação, disse ter vivo uma experiência horrível.

"Foi uma experiência horrível, porque um conflito de dimensão entre o Irão e Israel com mísseis, bombas, aviões não tripulados, drones, é uma experiência arrasadora", relatou a religiosa em declarações à Rádio Nacional de Angola.

A pastora Ernestina Matias, líder da igreja que promoveu a peregrinação a Israel, recordou que o confronto naquele país do Médio Oriente começaram na madrugada de sexta-feira e por segurança tiveram de ser alojados num `bunker`, dado os bombardeamentos por mísseis, na região.

"Ouvimos as normas de segurança e sempre que ouvíssemos os mísseis tínhamos de ir ao `bunker` e passámos mais tempo a orar para que Deus nos desse mais livramento e que o espaço aéreo abrisse. E continuámos com as nossas orações e fé", referiu a pastora em entrevista à Televisão Pública de Angola.

Ernestina Matias fez saber ainda que, na sequência de reuniões entre as autoridades diplomáticas angolanas e israelitas, a caravana de peregrinos deixou Telavive na segunda-feira e fez uma viagem por estrada de 12 horas até à cidade do Cairo, Egito.

"E chegámos ao Cairo exaustos. Mas sempre exortámos os peregrinos a orarem", atirou.

O secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, disse que era necessário garantir a segurança dos angolanos, afetos à delegação eclesiástica, "porque fizeram por estrada um percurso não previsto".

Vieira Lopes enalteceu ainda o trabalho desenvolvido pelas embaixadas de Angola em Israel, Egito e Etiópia, de onde os peregrinos angolanos partiram num voo para Luanda. "E hoje estamos aqui e estamos todos satisfeitos, porque as coisas terminaram bem", rematou.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira, quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas, causando vários mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Angola, residem atualmente em Israel 46 cidadãos angolanos, dos quais 16 são elementos do corpo diplomático e seus familiares e 30 são cidadãos residentes, incluindo 20 adultos e 10 crianças.