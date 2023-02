Antena 1 na Praça Maidan, local de várias revoluções

Foi exactamente isso que o repórter Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, fez de microfone em punho.





Na Praça Maidan há todo o tipo de "merchandising", desde rolos de papel higiénico com a cara de Putin e jogos de setas com a face do Presidente da Federação russa a camisolas e casacos com a cara de Zelensky.