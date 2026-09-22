Antes da cimeira da ONU. Líderes abordam a crise climática com um El Niño recorde

A Climate Week (Semana do Clima) realiza-se anualmente em Nova Iorque desde 2009, e os organizadores informaram que a edição deste ano será a maior até à data, reunindo mais de 100 mil participantes das áreas da política, negócios e ativismo.



As alterações climáticas têm sido uma das agendas centrais do secretário-geral da ONU, António Guterres — cujo mandato termina no final do ano e que convocou, na quarta-feira, uma cimeira que reúne líderes de todo o mundo, tendo em vista a COP31 sobre o clima, a realizar em novembro na Turquia.

Exemplos australianos e islandeses



Em poucos anos, Reykjavík construiu um sistema de aquecimento urbano geotérmico de grande escala. Outras cidades islandesas seguiram o exemplo, muitas concretizando a mudança numa década.

Riscos da dependência dos combustíveis fósseis