Anthony Fauci sugere que só possa andar de avião nos EUA quem estiver vacinado

Segundo citação da Associated Press , Fauci argumentou que "tornar a vacinação obrigatória [para voar], é mais um incentivo para conseguir que mais pessoas sejam vacinadas". Duas fontes da Casa Branca citadas pela mesma agência noticiosa manifestaram o receio de que uma vacina obrigatória para os voos internos fizesse emergir diversos problemas de ordem legal e logística.





Os estrangeiros que viajem para os EUA têm de provar que estão vacinados, ao passo que os cidadãos norte-americanos viajando para os EUA apenas têm de apresentar um teste negativo realizado na véspera do embarque. Nos voos internos, as leis federais não obrigam até agora à apresentação de teste nem de certificado de vacina. Os voos procedentes do Hawai para o continente obrigam alternativamente à apresentação de teste, de certificado de vacina ou à observância de quarentena.





O presidente Joe Biden não foi claro em responder aos jornalistas sobre a sua inclinação nesta matéria, mas admitiu que irá apreciar, em videoconferência da próxima segunda feira com os governadores estaduais, a questão da eventual obrigatoriedade da vacina em voos internos.





No início do ano de 2021, a Casa Branca tinha ponderado a vacina obrigatória para os voos internos, ou a obrigação em alternativa de vacina ou de teste negativo. E já nessa altura a ideia fora posta de parte, por a Administração recear uma avalanche de procedimentos judiciais que teriam anulado o efeito pretendido.





E mesmo na semana passada o secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, respondeu a uma pergunta da MSNBC sobre a eventual obrigatoriedade de vacinas em voos internos dizendo: "Sabemos que o uso de máscaras pode ser, é, muito eficaz nos aviões", dando a entender que a ideia preconizada por Fauci está longe de ser consensual.





Psaki acrescentou ainda, no mesmo sentido: "Também sabemos que pôr em prática essa restrição adicional poderia atrasar os voos, poderia ter implicações adicionais (...) No entanto, fá-lo-íamos se o impacto sanitário fosse avassalador. De modo que confiamos sempre no conselho dos nossos peritos médicos e sanitários. E esse não é neste momento um passo que eles tenham dito que precisamos de dar".





O número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose nos EUA anda pelos 241 milhões, ou seja, 77% da população em idade de ser vacinada. Admite-se contudo que estes números possam estar um tanto inflacionados devido a contagens duplas. Neste momento vigora a obrigatoriedade de vacinação para funcionários federais, para prestadores de serviços federais e para profissionais de saúde. Nas empresas com 100 ou mais trabalhadores, só pode trabalhar quem esteja vacinado ou apresente regularmente testes negativos.