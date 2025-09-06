Anthropic paga 1,28 mil milhões de euros a autores por usar livros pirateados para treinar IA

O acordo histórico poderá marcar uma reviravolta nas batalhas legais entre empresas de IA e escritores, artistas visuais e outros profissionais criativos, que as acusam de violação de direitos de autor.

A empresa norte-americana concordou em pagar aos autores e editoras cerca de três mil dólares (2.560 euros) por cada um dos cerca de 500 mil livros abrangidos pelo acordo, que põe assim fim a uma ação coletiva.

"Pelo que podemos perceber, é a maior recuperação de direitos de autor já registada", disse Justin Nelson, advogado dos autores. "É a primeira do género na era da IA", acrescentou.

Um trio de autores --- a romancista de suspense Andrea Bartz e os escritores de não-ficção Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson --- interpôs uma ação judicial em 2024.

A ação acabou por atrair um grupo maior de escritores e editoras, que acusaram a Anthropic de descarregar cópias piratas dos seus livros para treinar o seu modelo de IA, "Claude".

Um juiz federal proferiu uma decisão mista sobre o caso em junho, concluindo que usar livros protegidos por direitos de autor no treino de modelos de IA não era ilegal, mas que a Anthropic adquiriu indevidamente milhões de livros através de sites piratas.

Os especialistas afirmam que perder o caso, após um julgamento agendado para dezembro, poderia ter custado ainda mais dinheiro à empresa.

"Estávamos a considerar uma forte possibilidade de vários milhares de milhões de dólares, o suficiente para potencialmente prejudicar ou mesmo tirar a Anthropic do mercado", disse William Long, analista jurídico da empresa de consultoria Wolters Kluwer.

O juiz distrital dos Estados Unidos, William Alsup, de São Francisco - onde se situa a sede da Anthropic -, agendou uma audiência para segunda-feira para rever os termos do acordo.

A Anthropic afirmou, em comunicado, na sexta-feira, que o acordo "resolverá as restantes reivindicações dos autores".

"Continuamos empenhados em desenvolver sistemas de IA seguros que ajudem as pessoas e as organizações a ampliar as suas capacidades, a promover descobertas científicas e a resolver problemas complexos", afirmou a vice-conselheira geral da empresa, Aparna Sridhar.

Fundada em 2021 por antigos colaboradores da OpenAI, a Anthropic lançou o "Claude" no início de 2023 e afirma contar com mais de 300 mil clientes empresariais.

A empresa indicou ainda ter quase multiplicado por sete o número de utilizadores, com potencial para gerar mais de 100 mil dólares (85 mil euros) anuais em receitas.

A `startup` anunciou recentemente que atingiu uma valorização de 183 mil milhões de dólares (156 mil milhões de euros), na sequência de uma nova ronda de financiamento.