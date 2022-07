Anticorpos que combatem covid-19 podem danificar vasos sanguíneos cerebrais

O estudo publicado na revista Brain explica que a própria resposta imunitária à covid-19 estará por detrás dos danos que ocorrem nos vasos sanguíneos do cérebro, o que pode ser responsável pelos sintomas da denominada "covid longa".





Os cientistas dos American Institutes of Health, ao investigarem as alterações cerebrais de doentes que morreram por covid-19, detetaram que não havia vestígios do vírus SARS-CoV-2, mas sim de anticorpos - os anticorpos estão envolvidos no ataque às células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro, desencadeando a inflamação e outros danos. Este achado poderá explicar alguns dos efeitos duradouros da covid-19, como enxaquecas, fadiga crónica, perda de paladar e olfato, problemas de sono ou até mesmo a sensação de "nevoeiro cerebral", representando um quadro de cansaço intelectual.





"Os doentes geralmente desenvolvem complicações neurológicas com a covid-19, mas o processo fisiopatológico associado não é bem compreendido", sublinhou Avindra Nath, um dos autores do estudo, em comunicado., acrescenta Nath. "Acho que com este artigo temos alguns novos indicadores sobre esse processo".





Os nove cérebros dos doentes, com idades entre 24 e 73 anos, foram comparados com outros dez de um grupo de referência. Os investigadores puderam observar a inflamação neuronal e a resposta imunitária.





Os anticorpos produzidos em resposta à covid-19 atingiram erroneamente as células que compõem a barreira hematoencefálica, uma estrutura que envolve os vasos sanguíneos no cérebro e tenta bloquear substâncias estranhas.





A degradação causa por tal processo pode desencadear derrames de proteínas, sangramento e coágulos sanguíneos, o que aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais. Um derrame pode também implicar uma resposta do sistema imunitário para reparar células danificadas, o que causa inflamação. O funcionamento biológico das partes afetadas do cérebro é, desta forma, interrompido.







Este avanço nas investigações sobre as causas e efeitos da doença contribui também para novas abordagens de futuros tratamentos.







