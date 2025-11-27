Antigo líder do PS doente. Debate entre Seguro e Cotrim adiado

"Informei ao início da tarde João Cotrim Figueiredo, com quem debateria esta noite na RTP1, de que as condições de saúde em que me encontro impedem-me de sair de casa", indicou o candidato presidencial apoiado pelo PS.



"A conselho médico, e com grande pena minha, terei de permanecer em casa, sujeito a repouso absoluto, até que seja autorizado a retomar as atividades planeadas", acrescentou em nota.



"Apesar de já me encontrar com tosse no início da semana entendi viajar até aos Açores e cumprir o programa há muito definido. Fi-lo com grande esforço, o que piorou o meu estado de saúde", explica ainda o candidato a Belém.



"As duas candidaturas tratarão agora, em conjunto com a RTP, de encontrar uma data que permita realizar, em dezembro, o debate com João Cotrim Figueiredo", remata.