Antigo ministro da Economia alerta que mudanças de Trump vão ter impacto na economia portuguesa

Na rubrica Ponto Central, o antigo ministro da Economia defende que o protecionismo norte-americano pode ter consequências na competitividade das empresas de Portugal e no preço das importações.Manuel Caldeira Cabral, que foi ministro no primeiro governo de António Costa, no período, também, em que Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, considera que estes desafios trazem também oportunidades e é nelas, diz o economista, que o governo deve focar-se.