Antigo ministro da Saúde lança duras críticas a Bolsonaro

Talvez já não se recorde do nome Luiz Henrique Mandetta. Foi o primeiro ministro da Saúde do governo brasileiro a sair do governo de Jair Bolsonaro. O antigo responsável foi ontem ouvido numa comissão parlamentar de inquérito sobre o combate à Covid-19. Luiz Henrique Mandetta acusou Bolsonaro de ter uma obsessão com o fármaco cloroquina, assim como de ter ignorado todos os avisos sobre o perigo da pandemia.