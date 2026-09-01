Antigo PM britânico Keir Starmer vai renunciar ao mandato de deputado

"Durante o verão, tive tempo para refletir e ponderar sobre o meu futuro. Decidi que este é o momento certo para me afastar do cargo de deputado por Holborn e St. Pancras e passar o testemunho a um sucessor", escreveu num comunicado publicado na rede social X.

Starmer, que se demitiu formalmente em 20 de julho para dar o lugar a Andy Burnham, tinha dito anteriormente que pretendia manter-se como deputado na bancada do Partido Trabalhista.

Hoje, afirmou que pretende concentrar-se "noutras questões: assuntos internacionais, incluindo defesa, segurança, comércio e tecnologia, num mundo em rápida mudança".

"Continuarei também a trabalhar com outras pessoas, tal como tenho feito ao longo de muitas décadas, para combater a violência contra as mulheres e as raparigas".

Ao renunciar ao mandato, Starmer, de 63 anos, vai desencadear uma eleição parlamentar parcial no círculo de Holborn e St Pancras, no norte de Londres, o qual representava desde 2015.

O advogado foi líder do Partido Trabalhista de 2020 a 2026 e chefe de Governo entre julho de 2024 e julho de 2026, tendo-se demitido após pressão interna no partido.