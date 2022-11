Antigo primeiro-ministro paquistanês alvejado durante marcha de protesto

Imran Khan ficou ferido depois de um atirador abrir fogo sobre o camião de campanha que o transportava há sete dias pelo país. O ex-primeiro-ministro foi atingido enquanto liderava um protesto contra o atual governo.







Footage of the firing. Assassination attempt on Imran Khan. pic.twitter.com/fmSgI2E8jc — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022



Para além de Khan, quatro apoiantes do partido foram feridos, mas encontram-se igualmente fora de perigo.De acordo com a agência, o atirador terá sido morto. Contudo, a sua identidade ainda não foi revelada e ainda nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque.

Um dos conselheiros de Khan garantiu que este incidente se tratou de uma tentativa de assassinato. O antigo primeiro-ministro terá sido atingido "apenas" no pé porque um militante conseguiu agarrar a arma do atirador a tempo.



A imagem do paquistanês que "salvou" Khan está a ser amplamente divulgada na rede social Twitter, juntamente com um vídeo amador que captou o momento.







The hero who saved the life of #ImranKhan pic.twitter.com/4hgASYhZgq — Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) November 3, 2022



O antigo chefe de Governo paquistanês foi afastado do cargo em abril por uma moção de censura. Khan alega ter sido alvo de uma "conspiração" preparada pelo seu sucessor, Shahbaz Sharif, juntamente com os Estados Unidos, em resposta à reunião que teve com Vladimir Putin no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia.Apesar de os governos dos dois países negarem repetidamente a teoria, Khan tem reunido o apoio de milhares de pessoas.