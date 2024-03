Antigo secretário-geral da Frelimo Manuel Tomé morreu hoje em Maputo

"O camarada Manuel Jorge Tomé destacou-se através da sua personalidade versátil e multifacetada, tendo desempenhado várias funções", refere-se na nota de imprensa da Comissão Política da Frelimo.

Além de ter sido secretário-geral da Frelimo, Manuel Tomé foi chefe da bancada parlamentar do partido no poder na Assembleia da República, secretário-geral da Organização Nacional dos Jornalistas, diretor-geral da Rádio Moçambique e membro do Conselho Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa.