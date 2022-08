"Antisemitismo". Candidata à sucessão de Boris Johnson indigna funcionários públicos

My response to Liz Truss’s unfounded accusations of antisemitism against the civil service. pic.twitter.com/hKbIY7JJac — Dave Penman (@FDAGenSec) August 12, 2022

Penman fez notar, além disso, que Truss tem, de longa data, exercido funções ministeriais, sendo portanto, ela própria, uma funcionária pública e uma alta responsável pela "cultura" que vigora na função pública.





Por outro lado, na mesma ocasião, Truss afirmara também: "Há tantos valores judaicos que são valores conservadores e também valores britânicos, por exemplo entender a importância da família e de dar passos para proteger a unidade da família, o valor do trabalho árduo e de cada qual saber iniciar e pôr de pé o seu próprio negócio".





A ironia do incidente quis que, ao acusar a generalidade dos funcionários públicos de preconceitos antisemitas, se tenha colocado a si mesma no pelourinho, por reproduzir o estereótipo do judeu como figura obcecada apenas pelos negócios.