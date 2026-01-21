António Costa considera "boa notícia" que Trump tenha descartado uso de força

"É uma boa notícia, o que é estranho é que seja notícia que aliados não se atacam mutuamente. Mas pronto, nos tempos que correm não podemos deixar de registar que é uma indiscutível boa notícia", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas portugueses à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, a propósito da intervenção do Presidente dos Estados Unidos em Davos, Suíça.

Confrontado com o facto de Donald Trump ter dito que, apesar de descartar o recurso à força, quer negociações imediatas para a aquisição da Gronelândia, Costa respondeu: "Estávamos aqui num cenário, estamos noutro cenário".

"Como nós temos dito, só a Gronelândia e só a Dinamarca podem decidir sobre o seu próprio destino. Aquilo que a União Europeia (UE) assegura, quer à Dinamarca, quer à Gronelândia é total suporte, total solidariedade e total apoio", disse.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, excluiu hoje, em Davos (Suíça), o recurso à força para assumir o controlo da Gronelândia, mas reiterou a intenção de adquirir o território autónomo dinamarquês por considerar que só os Estados Unidos o podem proteger.

"Provavelmente não conseguiremos nada, a menos que eu decida usar força e violência excessivas, o que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas não farei isso. Ok. Agora todos dizem `Oh, que bom`. Essa foi provavelmente a maior declaração que fiz, porque as pessoas pensavam que eu iria usar a força. Não tenho de usar a força. Não quero usar a força. Não vou usar a força", disse Trump, dirigindo-se ao Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos.