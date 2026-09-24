António Costa elogia Guterres e defende caminho do "multilateralismo" nas Nações Unidas



O presidente do Conselho Europeu homenageou hoje o atual secretário-geral da ONU e defendeu que o sucessor deverá ser ambicioso e firmemente comprometido com o direito internacional, tal "como António Guterres", cujo trabalho descreve como "verdadeiro farol".

"As Nações Unidas precisam de um líder ambicioso, firmemente comprometido com os princípios da sua Carta e com o respeito pelo direito internacional, como António Guterres", afirmou António Costa, no Debate da Assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque.



Segundo o presidente do Conselho Europeu, o próximo secretário-geral deve continuar a mobilizar plenamente todos os instrumentos ao seu dispor para prevenir conflitos, mediar crises e construir a paz, "com particular atenção à Ucrânia, ao Médio Oriente e ao Sudão".





(Com Lusa)













"Quero prestar aqui uma homenagem ao secretário-geral. Os seus incansáveis esforços na defesa da Carta das Nações Unidas, na proteção dos direitos humanos, na reforma da arquitetura financeira global, na promoção do desenvolvimento sustentável e na tomada de medidas decisivas em matéria de alterações climáticas têm sido um verdadeiro farol, iluminando o nosso caminho e orientando o nosso compromisso coletivo", disse o ex-primeiro-ministro português.