António Costa em Angola para visita oficial

Com as divergências sobre este processo praticamente ultrapassadas, é agora altura de apertar os laços políticos e económicos entre os dois países.



Carlos Rosado Carvalho, professor de economia na Universidade Católica de Luanda e diretor do jornal Expansão, assume que existe uma relação de amor ódio entre os dois países, mas que os entendimentos do ponto de vista económico costumam correr bem.



Para o economista, a divergência entre Luanda e Lisboa está por agora ultrapassada, depois de o processo de Manuel Vicente ter passado para as mãos da justiça angolana.Carlos Rosado Carvalho alertou ainda os empresários portugueses interessados em investir em Angola de que o futuro passa mais por produzir no país do que exportar para o mesmo.